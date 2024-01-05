Фируджа и Гукеш воспользовались дырами в правилах ФИДЕ. Их участие в турнире претендентов сомнительно

Бардак в борьбе за мировую шахматную корону.

Стали известны имена всех участников турнира претендентов-2024, который пройдет в Торонто с 2 по 25 апреля. Это Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Алиреза Фируджа (Франция), Рамешбабу Прагнананда, Гукеш Доммараджу, Видит Гуджрати (все — Индия) и Ниджат Абасов (Азербайджан). Победитель этого старта сыграет с Дин Лижэнем за мировую шахматную корону. Правда, шахматный мир очень неоднозначно воспринял итоговую восьмерку. Многие считают, что Аниш Гири и Уэсли Со больше заслужили путевку в Канаду, чем Фируджа и Гукеш, которые умело воспользовались пробелами в регламенте ФИДЕ.

Странные соперники

Борьба за две последние путевки в турнир претендентов-2024 продолжалась вплоть до последнего дня календарного года. Фаворитом в номинации FIDE Circuit (рейтинговые очки, набранные шахматистами исключительно в 2023 году) долгое время считался победитель супертурнира в Вейк-ан-Зее-2023 Аниш Гири. По рейтингу в Торонто должен был отправиться Уэсли Со. Однако Алиреза Фируджа и Гукеш Доммараджу (и их федерации) не собирались сдаваться.

Алиреза Фируджа. Фото FIDE

В конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир, который помог Гукешу обойти Гири. Чтобы вновь выйти вперед, представителю Нидерландов надо было гораздо сильнее 17-летнего индийца сыграть на ЧМ по быстрым шахматам в Самарканде (учитывая, что партия в рапиде обсчитывается с коэффициентом 0,6, сделать это было бы крайне непросто). В итоге гроссмейстеры набрали одинаковое количество очков (по 8,5 очка), и путевку в Торонто получил Гукеш.

И если между Гири и Гукешем все-таки была заочная борьба (хотя турнир в Ченнаи и не стоял в календаре ФИДЕ, но в нем все-таки сыграли многие сильные шахматисты, включая Левона Ароняна и Санана Сюгирова), то история Фируджи менее соответствует спортивному духу. В середине декабря Алиреза провел несколько рейтинговых матчей во Франции. Правда, его соперниками стали шахматисты со средним рейтингом 2497 (у Алирезы — 2754), которые давно закончили регулярно играть на высоком уровне. Более того, они сдавались в ничейных ситуациях, как это, например, сделал Сергей Федорчук.

Тем не менее после мини-матчей с ветеранами французских шахмат Фируджа отставал от Со в живом рейтинге на одно очко (2757 против 2756). Казалось, что справедливость восторжествовала, но нет. Вместо поездки на ЧМ в Самарканд («по личным причинам») один из сильнейших игроков в блиц сыграл турнир в классические шахматы в Руане. Там Алиреза одержал семь побед подряд и все-таки обошел Со. Хотя соперники уроженца Ирана были очень странные. Например, в первом туре Фируджа обыграл 73-летнего француза с рейтингом 1686.

Поздние изменения

Напомним, что ФИДЕ пригрозила не засчитывать декабрьские партии Алирезы, но, видимо, взвесив все юридические риски, приняла пробелы в своих правилах.

«Мне много раз предлагали «организовать» матчи против шахматистов, которые не отказались бы подзаработать немного денег и будут очень рады помочь мне пройти квалификацию в турнир претендентов, — написал в своих социальных сетях Уэсли Со. — Но дело в том, что это противоречит всему, за что мы выступаем. И если у человека есть моральные принципы, я сомневаюсь, что он захочет так поступить».

«Примерно десять лет назад обсуждалось правило, что любой шахматист с рейтингом 2700+ сможет бросить вызов чемпиону мира, если сможет обеспечить достаточный призовой фонд, — отмечает двукратный вице-чемпион России Никита Витюгов. — Не идеально, но, на мой взгляд, лучше, чем-то, что происходит сейчас. По крайней мере, более прозрачно».

«Винить надо систему, а не игроков», — отреагировал на итоги отбора в Торонто 52-й номер рейтинга ФИДЕ Йорден ван Форест.

Гукеш Доммараджу. Фото FIDE

ФИДЕ же все-таки внесла изменения в свои правила. Теперь соревнования, в которых принимает участие как минимум один шахматист с рейтингом выше 2700 пунктов (или 2500 для женских турниров), должны быть зарегистрированы не позднее чем за 30 дней до даты начала турнира. Однако это положение вступило в силу уже после трюков Гукеша и Фируджи.

Почему нельзя было сделать это после прошлого чемпионского цикла? Напомним, что тогда будущий чемпион мира Дин Лижэнь в срочном порядке сыграл 30 турнирных партий на родине, чтобы занять место дисквалифицированного Сергея Карякина в Мадриде. Он обыгрывал всех под ноль (партии даже не транслировались), а его оппоненты расписывали ничьи.