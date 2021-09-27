Женская сборная России победила команду Испании на командном чемпионате мира
18:24
Женская сборная России победила команду Испании в матче 1-го тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.
Россиянки одержали победу в матче со счетом 4:0. Полина Шувалова белыми обыграла Мартин Гарсию, Александра Костенюк победила белыми Ану Матнадзе, Алина Кашлинская — черными Руис Кальсетту, Екатерина Лагно черными оказалась сильнее Сабрины Веги Гутьеррес.
Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Азербайджана, Армении, Индии и Франции. В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки.
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