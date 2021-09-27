Женская сборная России победила команду Испании на командном чемпионате мира

Женская сборная России победила команду Испании в матче 1-го тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки одержали победу в матче со счетом 4:0. Полина Шувалова белыми обыграла Мартин Гарсию, Александра Костенюк победила белыми Ану Матнадзе, Алина Кашлинская — черными Руис Кальсетту, Екатерина Лагно черными оказалась сильнее Сабрины Веги Гутьеррес.

Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Азербайджана, Армении, Индии и Франции. В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки.