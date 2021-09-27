Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Женская сборная России победила команду Испании на командном чемпионате мира

18:24
Теги:

Женская сборная России победила команду Испании в матче 1-го тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки одержали победу в матче со счетом 4:0. Полина Шувалова белыми обыграла Мартин Гарсию, Александра Костенюк победила белыми Ану Матнадзе, Алина Кашлинская — черными Руис Кальсетту, Екатерина Лагно черными оказалась сильнее Сабрины Веги Гутьеррес.

Обе команды представляют группу А, где также выступают сборные Азербайджана, Армении, Индии и Франции. В группе В представлены команды Германии, Грузии, Казахстана, Польши, Украины и сборная Южной и Центральной Америки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд