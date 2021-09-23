Салемгареев выиграл Мемориал Александра Панченко

В конгресс-холле челябинского Центра международной торговли были подведены итоги Мемориала Александра Панченко-2021.

В программу традиционных челябинских соревнований вошли этапы Кубков России по шахматам среди мужчин и женщин. Более 200 участников, представляющих 14 национальных шахматных федераций, приехало в Челябинск почтить память известного тренера. Среди главных претендентов на победу было 33 носителя высшего шахматного звания и шесть женских гроссмейстеров.

В мужском турнире c результатом 7,5 очка из 10 возможных завершил турнирную дистанцию международный мастер Тагир Салемгареев. Молодой курганский шахматист обошел по дополнительным показателям опытного гроссмейстера из Ханты-Мансийска Алексея Придорожного и стал обладателем главного Кубка Мемориала Александра Панченко-2021. На пол-очка отстал обладатель третьего приза — гроссмейстер Никита Афанасьев (Москва).

В женском турнире также решающими оказались дополнительные показатели. Благоприятнее они были у гроссмейстера Баиры Ковановой. Саратовская шахматистка стартовала с пятой турнирной строки и всю дистанцию турнира не покидала лидерской позиции, в итоге набрав 8 очков из 10 возможных. С таким же результатом финишировала международный мастер Дарья Чарочкина (Москва). На одно очко отстала от лидеров международный мастер Назерке Нургали из Казахстана.

Наталья Ласточкина