Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Российские шахматистки обыграли француженок на командном чемпионате мира

21:29
Теги:

Женская сборная России победила команду Франции в матче второго тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Полина Шувалова белыми фигурами победила Наташу Бенмесба, Алина Кашлинская — черными Сильвию Алексиеву, Екатерина Лагно — черными Андреа Навротеску, Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Мари Себаг.

В третьем туре, который пройдет во вторник, россиянки сыграют с командой Азербайджана.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд