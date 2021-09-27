Российские шахматистки обыграли француженок на командном чемпионате мира

Женская сборная России победила команду Франции в матче второго тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.

Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Полина Шувалова белыми фигурами победила Наташу Бенмесба, Алина Кашлинская — черными Сильвию Алексиеву, Екатерина Лагно — черными Андреа Навротеску, Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Мари Себаг.

В третьем туре, который пройдет во вторник, россиянки сыграют с командой Азербайджана.