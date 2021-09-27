Российские шахматистки обыграли француженок на командном чемпионате мира
21:29
Женская сборная России победила команду Франции в матче второго тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам.
Россиянки выиграли в матче со счетом 3,5:0,5. Полина Шувалова белыми фигурами победила Наташу Бенмесба, Алина Кашлинская — черными Сильвию Алексиеву, Екатерина Лагно — черными Андреа Навротеску, Александра Горячкина белыми сыграла вничью с Мари Себаг.
В третьем туре, который пройдет во вторник, россиянки сыграют с командой Азербайджана.
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