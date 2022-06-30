Ян Непомнящий увеличил отрыв от преследователей после 11 тура турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий увеличил отрыв от преследователей после одиннадцатого тура турнира претендентов. 30 июня шахматист обыграл Алирезу Фируджу из Франции (1:0). 31-летний Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 8,0 очков после одиннадцати партий.

Китаец Дин Лижэнь обыграл американца Фабиано Каруана (1:0), играя черными фигурами. После одиннадцатого тура китайский шахматист вышел на второе место, набрав 6,5 очков.

Американец Хикару Накамура сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом (0,5:0,5), представитель азербайджана Теймур Раджабов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда также не смогли выявить сильнейшего в партии (0,5:0,5).

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.