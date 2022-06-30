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Ян Непомнящий увеличил отрыв от преследователей после 11 тура турнира претендентов

Алексей Еремин
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий увеличил отрыв от преследователей после одиннадцатого тура турнира претендентов. 30 июня шахматист обыграл Алирезу Фируджу из Франции (1:0). 31-летний Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 8,0 очков после одиннадцати партий.

Китаец Дин Лижэнь обыграл американца Фабиано Каруана (1:0), играя черными фигурами. После одиннадцатого тура китайский шахматист вышел на второе место, набрав 6,5 очков.

Американец Хикару Накамура сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом (0,5:0,5), представитель азербайджана Теймур Раджабов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда также не смогли выявить сильнейшего в партии (0,5:0,5).

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ян Непомнящий
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