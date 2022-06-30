Непомнящий обыграл Фируджу в 11-м туре турнира претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий 30 июня на турнире претендентов обыграл Алирезу Фируджу из Франции (1:0). Партия закончилась на 35-м ходу. Непомнящий играл черными фигурами.

Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 8,0 очков после одиннадцати партий.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.