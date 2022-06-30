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Сегодня, 19:33

Непомнящий обыграл Фируджу в 11-м туре турнира претендентов

Алексей Еремин
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский шахматист Ян Непомнящий 30 июня на турнире претендентов обыграл Алирезу Фируджу из Франции (1:0). Партия закончилась на 35-м ходу. Непомнящий играл черными фигурами.

Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 8,0 очков после одиннадцати партий.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ян Непомнящий
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