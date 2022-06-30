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Карякин поднялся на 16-е место в рейтинге FIDE

Алексей Еремин
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся на 16-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

32-летний российский шахматист занимает 16-е место (2747) в рейтинге FIDE, на 17-й строчке идет другой представитель России — Александр Грищук (2745). Среди российских шахматистов выше всего располагается 31-летний Ян Непомнящий, гроссмейстер занимает 7-е место в списке лучших FIDE.

21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE, которая в итоге была отклонена.

Источник: https://ratings.fide.com/
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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