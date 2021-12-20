Ян Непомнящий сыграет партию с Владимиром Потаниным

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет шахматную партию с президентом компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным.

Встреча пройдет 24 декабря в Москве в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Партия пройдет с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления.

В октябре «Норникель» заключил с Непомнящим спонсорское соглашение по развитию шахмат.

Непомнящий занимает пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году выиграл турнир претендентов, а в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года.