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Даниил Дубов стал последним участником серии Гран-при ФИДЕ 2022 года

18:43
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Компания World Chess, организатор Гран-при ФИДЕ 2022 года, выбрала российского шахматиста Даниила Дубова для участия в серии.

Магнус Карлсен и&nbsp;Даниил Дубов. «Кому станет лучше, если Дубов перестанет играть за сборную?» Гельфанд — о россиянине, помогавшем Карлсену

Получивший wild card Дубов присоединится к 23 сильнейшим шахматистам, включая Уэсли Со, Аниша Гири и номинированного ФИДЕ Хикару Накамуре.

Гроссмейстеры будут бороться за два места в турнире претендентов — финальном отборе на следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам.

Номинация состоялась, несмотря на резонансные споры, разгоревшиеся во время завершившегося поединка за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

25-летний Дубов, который входил в команду норвежца, подвергся критике со стороны российского шахматного сообщества за то, что якобы помогал команде соперника, вместо того чтобы играть на стороне России или выбрать нейтралитет.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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