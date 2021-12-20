Даниил Дубов стал последним участником серии Гран-при ФИДЕ 2022 года

Компания World Chess, организатор Гран-при ФИДЕ 2022 года, выбрала российского шахматиста Даниила Дубова для участия в серии.

Получивший wild card Дубов присоединится к 23 сильнейшим шахматистам, включая Уэсли Со, Аниша Гири и номинированного ФИДЕ Хикару Накамуре.

Гроссмейстеры будут бороться за два места в турнире претендентов — финальном отборе на следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам.

Номинация состоялась, несмотря на резонансные споры, разгоревшиеся во время завершившегося поединка за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

25-летний Дубов, который входил в команду норвежца, подвергся критике со стороны российского шахматного сообщества за то, что якобы помогал команде соперника, вместо того чтобы играть на стороне России или выбрать нейтралитет.