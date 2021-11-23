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Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам

23:00
Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сыграют россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Их встреча пройдет под эгидой ФИДЕ.

Призовой фонд матча Непомнящий — Карлсен составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.

Перед началом матча участники получат по 200 тысяч евро авансом.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры