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Карлсен: «Мне было легче готовиться к матчу за шахматную корону, чем Непомнящему»

13:35
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен рассказал о подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам против россиянина Яна Непомнящего.

«Это мой пятый матч и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче. Но Ян в свою очередь получил огромную практику в турнире претендентов — это лучшая тренировка, как мне кажется. Но, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу, просто потому что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт», — приводит ТАСС слова Карлсена.

Матч между Непомнящим и Карлсеном пройдет с Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13008127

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Иван Торопцев все материалы автора
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