Карякин оценил шансы Непомнящего и Карлсена в матче за звание чемпиона мира

Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин считает, что у Яна Непомнящего высокие шансы обыграть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в Дубае (с 24 ноября по 16 декабря).

— В личных встречах в классические шахматы у Непомнящего есть преимущество над Карлсеном (4:1). Причем последние два раза Ян выигрывал черным цветом. Это может стать дополнительным психологическим преимуществом россиянина?

— На мой взгляд, для Яна ситуация достаточно комфортная, — сказал Карякин «СЭ». — Психологическое преимущество за ним. Магнус его опасается. Для него Ян точно не самый комфортный соперник.

— Соперники сыграют 14 партий вместо 12. Кому из гроссмейстеров это даст преимущество?

— Увеличение количества партий — в пользу действующего чемпиона мира. Чем длиннее дистанция, тем Магнусу будет психологически проще. Когда ты знаешь, что впереди еще много партий, то в одной из них ты можешь рискнуть. Даже если что-то пойдет не так, у тебя еще будет шанс отыграться. Для Яна же главное — пройти эту дистанцию без резких спадов. А я практически уверен, что соперник будет давать шансы на победу. Иначе и быть не может в 14 партиях. Главное — реализовать этот шанс, использовать свой голевой момент, как говорят в футболе.

— Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но, на ваш взгляд, какой расклад перед этим матчем? Примерно 55:45 в пользу норвежца?

— Любой чемпионский матч — это 50 на 50. Кто окажется в лучшей форме, кто более продуктивно провел сборы, кто подошел с запасом определенных идей. Ян хорошо проделал эту работу. Если Магнус проделал ее не так хорошо, то наш гроссмейстер захватит преимущество.