Непомнящий — о чемпионе мира Лижэне: «Он не очень хочет играть. Не цепляется за шансы, особо не борется...»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о предстоящем матче за звание чемпиона мира.

— Некоторые считают Гукеша фаворитом в матче с Лижэнем. Вы что думаете?

— Все зависит от состояния Дина. Это будет ставка не столько на Гукеша, сколько против Лижэня. Если сыграет так, как в начале года, юному индийскому дарованию даже не придется демонстрировать тот уровень, который показал в Торонто. Хватит чего-то попроще.

— А если китаец будет в порядке?

— Тогда Дин — фаворит. Это шахматист огромной тактической силы. Что было очевидно еще несколько лет назад.

Но сейчас, как мне кажется, он не очень хочет играть. С большим трудом держит напряжение. Дину не нравится! Не то что не может — но все это удовольствия ему не доставляет. Не цепляется за шансы, особо не борется. Складывается партия нормально — играет. Не идет — ну и ладно, не пытается переломить.

— Чудеса.

— По последним турнирам мало напоминает даже того Дина, который играл со мной. Так что, если ничего не изменится, все останутся при своих, борьбы в матче за корону не будет.

— Сегодня, глядя на его игру, вам вдвойне обидно, что уступили такому шахматисту?

— Такой шахматист просто не участвовал бы в чемпионском матче. Не вышел бы туда. Там играл совершенно другой Лижэнь. Хоть уже во время матча было видно, что ему некомфортно.