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Непомнящий: «Многие песни Высоцкого знаю наизусть»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своих музыкальных вкусах.

— Вы любите Высоцкого. Какая из его песен для вас самая-самая?

— «Баллада об уходе в рай». Написана для фильма «Бегство мистера Мак-Кинли». Еще нравятся обе «Баньки» — «по-белому» и «по-черному». «Купола». «Прерванный полет». «Райские яблоки». Из менее известных — «Про первые ряды». Ой, могу долго перечислять... Лет с двенадцати постоянно слушал Высоцкого. Многие его песни знаю наизусть. Вот Галича и Окуджаву — чуть хуже.

— У них что выделяете?

— У Окуджавы — «Старый пиджак», «По Смоленской дороге», «Давайте восклицать», «Кабинеты моих друзей», «О дураках». Военные песни у Булата Шалвовича замечательные. Как и у Владимира Семеновича. Просто и градус другой, и накал.

А у Галича обожаю «Ошибку», «Облака», «Еще раз о черте», «Петербургский романс», «Опыт ностальгии»... А «Кадиш»? Это одна из самых пронзительных его вещей. Целый аудиоспектакль, на 20 минут. Между прочим, стихи Галича — очень современные.

— Неужели?

— Да! Пугающе современные! Совершенно не устаревают. Уж не знаю, к счастью или к сожалению...

Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий: «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит»
Шахматы
Ян Непомнящий
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