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Непомнящий назвал трех лучших шахматистов в истории

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Российский шахматист Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», назвал трех самых сильных гроссмейстеров.

— В вашем личном рейтинге — тройка лучших шахматистов за всю историю?

— Каспаров (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»), Фишер, Карлсен.

— Почему именно в таком порядке?

— Каспаров в свое время был на голову выше всех. По уровню доминирования и вкладу в развитие шахмат Гарри Кимовичу объективно нет равных.

— Фишер?

— Он недолго доминировал, зато изменил все! И правила игры, и отношение к гроссмейстерам. Через споры, скандалы, ультиматумы... Профессиональные шахматы в нынешнем виде во многом обязаны Фишеру. Раньше-то на турнирах призовые были очень скромными.

— Выросли они благодаря Бобби?

— Разумеется! Он же едва не сорвал матч со Спасским, настаивая на увеличении призового фонда. Сегодня такими требованиями никого не удивишь. А тогда выглядело вызывающе.

— Осталось обсудить Карлсена.

— Он еще играет, так что ставить его на первое место рановато. К тому же я бы не сказал, что Магнус с точки зрения абсолютной шахматной силы — номер один. Карлсен — самый стабильный. С отрывом! Тут рядом с ним даже близко никого нет.

Шахматы
Ян Непомнящий
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