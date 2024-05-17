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Непомнящий — о турнире претендентов: «Я сделал все, что мог»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», подвел итоги турнира претендентов-2024.

— Конечно, я разочарован, — отметил Ян. — Но стараюсь смотреть объективно. Многое у меня не складывалось в чисто шахматном плане. В то же время я скорее перебрал очков, чем недобрал.

— Вот как?

— Другое дело, что этого оказалось недостаточно для тай-брейка. Хотя с таким результатом я бы выиграл и в Мадриде, и в Екатеринбурге. Да во многих турнирах претендентов это было бы первое место или минимум тай-брейк.

— Так еще обиднее.

— В Торонто два шахматиста набрали в сумме минус 11. В целом хвост турнира — минус 13. Вот, допустим, Абасов.

— Что Абасов?

— Все понимали, что он аутсайдер. Но тут как карта ляжет — с кем-то сыграет удачнее, с кем-то хуже. Со мной обе партии провел хорошо. Фируджа закончил турнир в минусе — что тоже повлияло на итог...

Любой турнир — это череда обстоятельств. Точно могу сказать — я сделал все, что мог. Есть же еще и случайности! Я болею за «Барселону». Помните, как она недавно вылетела из Лиги чемпионов?

— Еще бы.

— В ответном матче спокойно обыгрывала «ПСЖ». Вдруг на 29-й минуте Араухо получает красную — и все рассыпается! Сразу куча вопросов: заслуживал ли он удаления? Стоило ли фолить? Так и у нас. Угадал ты с дебютом или нет? Чем удивил соперник? Как ушел от подготовки? Огромное количество факторов! Начиная с жеребьевки.

— У вас неудачная?

— Скорее да. В первом туре встречался черными с Абасовым. Понятно, что надо побеждать. Но на старте турнира любой соперник играет более вдохновенно, чем после трех-четырех поражений. В 7-м туре это был бы совсем другой Абасов.

— Разумеется.

— А в 14-м туре я играл черными с Каруаной. Первую часть турнира он провел не очень выразительно. Гипотетически подходя к последнему туру лидером, ты играешь черными с главным конкурентом. На мой взгляд, Каруана сегодня объективно сильнейший в классике. Учитывая, что Карлсен от нее отходит...

Да, всегда можно подготовиться и сыграть лучше. Но по части самоотдачи у меня к себе вопросов нет.

Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий: «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит»
Шахматы
Ян Непомнящий
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