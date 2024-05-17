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Непомнящий — о поражении в матче за корону: «Пустил скупую мужскую слезу. Или не очень скупую...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как пережил прошлогоднее поражение в матче за звание чемпиона мира.

— Поражение от Лижэня — шок для вас?

— Было очень больно!

— Как провели следующие дни?

— Сходил лишь туда, куда идти было обязательно, — как участник матча на встречу с Токаевым, президентом Казахстана. Еще на церемонию закрытия. До вылета оставалось около суток. Я просто сидел в гостиничном номере. Как говорится, «криком кричал»... Это было ужасно обидно.

— Главное, несправедливо.

— Вот об этом и размышлял. Но нет в мире справедливости, как пел Высоцкий про лотерейный билет. До матча я думал: если все случится, как и должно, — я непременно выиграю...

— Вы считались фаворитом.

— Вот видите? Этим спорт и интересен. На бумаге ты фаворит. На практике — все иначе.

— Скажите честно — плакали?

— (После паузы.) Немножко... Пустил скупую мужскую слезу. Или не очень скупую. Да все вокруг были подавлены.

Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий: «Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И «Зенит»
Шахматы
Ян Непомнящий
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