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Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

09:52
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Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС. Ханты-Мансийск при этом примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Москве в третий раз. Ранее соревнования проходили здесь в 1956 и 1994 годах.

Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 — у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза.

Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7078826

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