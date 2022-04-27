В Саратовской областной федерации шахмат отреагировали на смерть 12-летней шахматистки во время турнира

Президент Саратовской областной федерации шахмат Артур Муромцев прокомментировал смерть юной шахматисткой во время турнира в Сочи.

27 апреля стало известно, что 12-летняя девочка Полина погибла в результате нападения собаки. Девочка перелезла через забор на закрытую территорию, чтобы покормить щенят. Тогда на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, не совместимые с жизнью.

«Я сам нахожусь на месте. У меня та же информация, что и у всех СМИ. Она просто пошла гулять одна за пределы оздоровительного центра и попала на заброшенную территорию. Девочка была с мамой. Каждый наш ребенок приехал с родителями.

Маму лично я не видел, но, по моим сведениям, она в шоковом состоянии. Сейчас решаем, как к ней подойти. Соседки погибшей девочки подтвердили, что та пошла гулять одна. Мы все в шоке! Я ничего не могу сказать. Это никак не прокомментировать», — цитирует Муромцева Sport24.

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