Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:59

«Виновные должны быть наказаны». Инцидент с 12-летней шахматисткой возьмут под депутатский контроль

В Госдуме заявили, что инцидент с гибелью юной шахматистки возьмут под персональный контроль
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Свищев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на досрочное прекращение детского первенства России по шахматам в Лоо (Краснодарский край) из-за гибели участницы.

«Ужасный случай. Просто шок, не укладывается в голове. Правильное решение — приостановить соревнования. Другой вопрос, как организаторы турнира не смогли обеспечить безопасность участников первенства. Всю ответственность за проведение соревнований несут их организаторы. Уверен, что следственные действия уже начались. Мы возьмем этот инцидент под депутатский персональный контроль с депутатами, которые курируют Краснодарский край в нашем комитете. Горю это вряд ли поможет. Выражаю искренние соболезнования родственникам погибшей девочки. Внимательно будем следить, чтобы все виновники происшествия были наказаны», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее стало известно, что в микрорайоне Лоо досрочно прекращены детские первенства России по шахматам из-за трагической гибели участницы соревнований Полины Куниковой 2009 года рождения, информирует сайт Федерации шахмат страны. Как отмечается, соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

По информации ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, 12-летняя девочка по имени Полина погибла в результате нападения на нее собаки.

Дмитрий Свищев
7
10
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны подробности гибели юной шахматистки в Сочи

В Саратовской областной федерации шахмат отреагировали на смерть 12-летней шахматистки во время турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости