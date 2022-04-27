Адвокат рассказал, что ведется поиск виновных в деле о смерти шахматистки на первенстве России

Адвокат Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что ведется поиск виновных в деле о смерти юной шахматистки на первенстве России.

«Я думаю, что уголовное дело будет возбуждено. Возможно, хозяин все равно будет привлечен к уголовной ответственности. Пусть даже и домашняя территория, но такие моменты — каков забор? Здесь ряд экспертиз можно провести. Какой высоты, обеспечивала ли данная высота безопасность иных граждан, которые находятся на улице. Могла ли собака сама вылезти через забор? Оценка всему будет дана. Что из себя представлял забор? Металлическая рабица? Насколько целесообразно было так? Какие вообще были предусмотрены виды? Все же прописано. Почему не было таблиц, тех же «осторожно, злая собака» и т.д.? Ведь их точно не было, даже такой таблички не было. А если бы она была, то девочка, скорее всего, не полезла бы. Однозначно, конечно, сложно говорить, но важны обстоятельства — как она перелезла, почему она перелезла, так ли легко перелезть», — сказал адвокат.

27 апреля стало известно, что 12-летняя девочка Полина погибла в результате нападения собаки. Девочка перелезла через забор на закрытую территорию, чтобы покормить щенят. Тогда на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, не совместимые с жизнью.