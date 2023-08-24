В Нижнем Новгороде завершился Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Надежды 2023»

В Нижнем Новгороде прошел 43-й Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Надежды 2023».

На закрытии участников поздравили директор Всероссийского шахматного фестиваля «Кубок Надежды» Татьяна Хилова и президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев, поблагодаривший министерство спорта Нижегородской области и лично министра Александра Кононова за поддержку, а также коллектив факультета филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского и лично ректора ННГУ Олега Трофимова за предоставление комфортных условий для проведения фестиваля.

Главным соревнованием фестиваля стал этап Детского Кубка России.

В категории мальчиков до 9 лет Александр Слободской уже в предпоследнем туре обеспечил себе первое место. Он набрал 9 очков из 9. Второе место завоевал Тимофей Горячев — 7 очков. «Бронзу» выиграл Ростислав Морозов (все — Нижегородская область) с 6,5 очками в активе.

В соревнованиях девочек до 9 лет уверенно прошла всю дистанцию София Суворова (Москва), в активе которой 8 очков. Немного отстали набравшие по 7 очков Реана Кинзябулатова (Республика Башкортостан) и Светлана Введенская (Нижегородская область).

У мальчиков до 11 лет борьба шла до самого конца соревнований. Первое место у Ростислава Киселева (Свердловская область) — 8 очков. Вторым стал Лев Четвериков, третьим — Иван Чернов (оба — Нижегородская область). Они набрали по 7 очков.

Среди девочек до 11 лет «золото» завоевала Наталья Никулина (7 очков). Второй финишировала Ирина Зарапина (6,5 очков). «Бронза» у Ксении Пашиной (6,5 очков). Все спортсменки представляют Нижегородскую область.

В соревнованиях мальчиков до 13 лет уверенно, без поражений всю дистанцию прошел Александр Тимонтеев (Санкт — Петербург), ставший первым с 9 набранными очками. На 2 очка отстали нижегородцы Матвей Селедчик (второе место) и Тимофей Грушко (третье место).

Острое соперничество развернулось в турнире девочек до 13 лет. После подсчета дополнительных показателей золотая медаль досталась Екатерине Чистовой. Второе место у Эммы Трапезниковой (обе — Москва). Третье место завоевала Александра Гришина (Нижегородская область). У всех троих спортсменок в активе по 7,5 очков.

В турнире юношей до 15 лет первое место завоевал Михаил Панкратов (Москва) — 7,5 очков. На втором месте с 7 набранными очками финишировал Семен Клещев, на пол-очка отстал Виктор Гореев (оба — Нижегородская область).

Любопытная ситуация сложилась в соревнованиях девушек до 15 лет. Четыре явных лидера имели по 5 очков из 7, и только дополнительные показатели определили порядок занятых мест. Первенствовала Елизавета Кантер (Пермский край), второе место у Варвары Кузьминой (Нижегородская область), третьей стала Александра Артемова (Республика Коми).

Все победители турниров этапа ДКР получили в подарок планшеты.

Влада Хилова