Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем Кубка мира 2023 года в Баку.

В финальном матче на тай-брейке он обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Карлсен выиграл у соперника первую партию и сведя к ничьей вторую.

Норвежец впервые выиграл Кубок мира. Шахматист является лидером рейтинга Международной шахматной федерации. В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.