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Сегодня, 14:58

Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира по шахматам

Виктория Кравченко
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Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандху.
Фото AFP

Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем Кубка мира 2023 года в Баку.

В финальном матче на тай-брейке он обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Карлсен выиграл у соперника первую партию и сведя к ничьей вторую.

Норвежец впервые выиграл Кубок мира. Шахматист является лидером рейтинга Международной шахматной федерации. В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.

Магнус Карлсен
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