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Сегодня, 12:15

Команда Шахматной школы Анатолия Карпова — чемпион России до 19 лет

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В Ярославской области подвели итоги командного первенства России среди юношей и девушек до 19 лет. В турнире по классическим шахматам участвовали 33 коллектива.

В этом году победителем стала первая команда МГФСО «Шахматная школа Анатолия Карпова» (Москва), набравшая 15 матчевых очков (26 личных). На втором месте Областная гимназия имени Е.М. Примакова (Московская область) — 14 матчевых очков (23 личных). Бронзовые медали у Спортивной школы по шахматам Новосибирской области.

Алексей Москвин

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