В матче «Блондинки против брюнеток» разыграют 100 тысяч рублей

Традиционный, 11-й по счету матч «Блондинки против брюнеток» пройдет в субботу, 3 апреля, в Центральном доме шахматиста. В дружеском противостоянии примут участие 16 известных и титулованных шахматисток: 8 блондинок и 8 брюнеток. Игра начнется в 16 часов.

За сборную блондинок сыграют: Мария Фоминых (капитан), Ольга Гиря, Валентина Гунина, Ольга Баделька, Екатерина Ковалевская, Алина Бивол, Елена Томилова и Александра Мальцевская. За команду брюнеток выступят: Александра Костенюк (капитан), Полина Шувалова, Дарья Войт, Марина Гусева, Баира Кованова, Дарья Чарочкина Эльмира Мирзоева и Анастасия Парамзина.

Матч пройдет по схевенингенской системе в 8 туров, с контролем времени по 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход. Призовой фонд турнира составит 100 000 рублей.

(Эльдар Мухаметов)