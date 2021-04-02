Карякин заключил новый спонсорский контракт

В Центральном доме шахматиста состоялось подписание спонсорского соглашения между гроссмейстером Сергеем Карякиным и букмекерской компанией «Мелбет». Компанию представляли ее генеральный директор Игорь Ляпустин и бренд-директор Роман Кожевников. Сергей Карякин поблагодарил компанию «Мелбет» за внимание к шахматам и поддержку.

«Надеюсь, что пандемия скоро пойдет на спад и будет проводиться все больше соревнований. К ним нужно готовиться, проводить сборы, собирать тренерский штаб. Все это связано с финансовыми вложениями, поэтому помощь очень важна. Я, со своей стороны, торжественно обещаю добросовестно заниматься шахматами и готовиться к следующим турнирам», — сказал гроссмейстер.

Отвечая на вопрос о том, почему компания решила поддерживать данный вид спорта, Роман Кожевников отметил, что, во-первых, сам в детстве играл в шахматы, во-вторых, сериал «Ход королевы» значительно добавил шахматам популярности, а в-третьих, компания намерена получить новую аудиторию именно из самого интеллектуального вида спорта.

Сергея Карякина спросили о его отношении к гибридным шахматам.

Гроссмейстер рассказал, что сам при игре в интернете сталкивался с читерами, и проблема эта очень серьезная, ей надо уделять повышенное внимание. Однако гибридные шахматы, когда спортсмены играют из авторизованных зон под должным наблюдением арбитров, в настоящее время являются оптимальным выходом из ситуации.

Представителям «Мелбета» были подарены книги «Карлсен — Карякин. Нью-Йорк 2016» (авторы Л. Альбурт и Дж. Крумиллер, специальный комментатор В. Крамник) с автографом Сергея Карякина, который написал предисловие специально для русского издания.

(Этери Кублашвили)