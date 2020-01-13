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Участницы матча за шахматную корону прибыли во Владивосток

09:49

Участницы матча за звание чемпионки мира по шахматам россиянка Александра Горячкина и действующая обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь прибыли во Владивосток, информирует пресс-служба правительства Приморского края.

В этом городе пройдет вторая часть матча за шахматную корону. Пока счет ничейный.

— Участницы расселились в гостинице, где отдыхают и готовятся к проведению решающей второй части матча, которая пройдет в Приморье с 15 по 24 января, — говорится в сообщении.

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