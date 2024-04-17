Турнир претендентов по шахматам: расписание партий и где смотреть трансляцию 11 тура
11-й тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится 17 апреля
11-й тур турнира претендентов по шахматам 2024 состоится в среду, 17 апреля. Игры проходят в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Видит Гуджрати из Индии. Публикуем полное расписание 11-го игрового дня.
Турнир претендентов по шахматам 2024: 11-й тур
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США)
Видит Гуджрати (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)
Гукеш Доммараджу (Индия) — Фабиано Каруана (США)
Алиреза Фируджа (Франция) — Ниджат Абасов (Азербайджан)
Начало всех игр- в 21.30 по московскому времени.
Ознакомится с полным расписанием шахматного турнира претендентов 2024 можно в нашем материале.
Гроссмейстеры из России выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.
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