Отца французского гроссмейстера выгнали из зала во время турнира претендентов

Отца французского шахматиста Алирезы Фируджи вывели из зала по ходу матча его сына против американца Фабиано Каруаны, сообщает chess24.

По информации источника, отец гроссмейстера требовал предоставить ему место для просмотра партий сына в любое удобное время. Согласно правилам соревнований, члены семьи спортсмена допускаются в зал только на первые 15 минут матча.

Фируджа проиграл Каруане, играя черными фигурами. Француз, имея 3,5 очка, занимает седьмое место в таблице турнира претендентов.