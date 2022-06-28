Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал партию с Фабиано Каруаной в 9-м туре турнира претендентов-2022. Российский гроссмейстер сумел отстоять ничью и продолжает уверенно лидировать.

«Фабиано тоже большой знаток русской партии (дебют, который Непомнящий применял в матче на первенство мира и на этом турнире претендентов), — отметил «СЭ» Поткин. —Сумел найти хитрый порядок ходов, поставив перед Яном проблемы. В какой-то момент перевес у белых был очень серьезный. С другой стороны, эта позиция всегда была очень счетная, Каруана надо было находить лучшие ходы, чтобы удерживать преимущество. Думаю, сказалось, что накануне он проиграл очень тяжелую и затяжную партию Хикару Накамуре. И не сумел точно воспроизвести все ходы. И когда Ян в эндшпиле начал поддерживать это напряжение, а соперник стал расходовать больше времени на каждый ход, мне стало понятно, что Ян защитится. Он нашел в себе дополнительные ресурсы и может смело занести эту партию себе в актив. Провести такую тяжелую защиту дорогого стоит.

Каруана — очень серьезный, принципиальный соперник. Помню, как Ян выиграл у него встречу в Загребе в 2019 году. В квалификационный год, когда отбирался на прошлый турнир претендентов в Екатеринбурге. Это была насыщенная, тактическая партия. В Мадриде Ян обе встречи провел в обороне, но это тоже важно. Не только забивать голы, но и уверенно обороняться, когда этого требует позиция».

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.