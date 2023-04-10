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Сегодня, 12:49

Ткачев назвал большим праздником старт матча за мировую шахматную корону

Алина Савинова
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что старт матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стал большим праздником.

«Начало матча за мировую шахматную корону — это большой праздник. В Москве многие пришли в первый день в фан-зону, но мы организовали их не только в столице, но и во многих других регионах. Например, в Брянской области, на родине Яна, в прямом эфире партии комментировал его первый тренер Валентин Семенович Евдокименко. Действительно это праздник шахмат. Приятно, что не только взрослые следят за матчем, но и много детей», — приводит ТАСС слова Ткачева.

Первая партия матча за звание чемпиона мира прошла в воскресенье, 9 апреля, в Астане. Непомнящий играл белыми фигурами, партия завершилась вничью.

Источник: https://tass.ru/sport/17486935
шахматы
Александр Ткачев
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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