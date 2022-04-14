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Журова — о решении ФШР: «В Азии есть с кем посоревноваться. Китай не менее мощный соперник, чем остальные»

В Госдуме РФ прокомментировали решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о решении Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Это единственное решение. Если на Азиатскую шахматную федерацию не надавят, если после этого не начнут наказывать страны за сотрудничество с нами в спорте, тогда это нормальная практика. В Азии есть с кем посоревноваться. Китай не менее мощный соперник, чем остальные страны. Если нас не допускают в других видах спорта, то можно делать запрос на участие в азиатских соревнованиях. А от них уже будет зависеть, разрешат или нет», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Светлана Журова
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