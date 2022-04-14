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Сегодня, 18:15

Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Наблюдательный совет принял решение о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает пресс-служба организации.

«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом FIDE.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/nablyudatelnyy_sovet_prinyal_reshenie_o_vstuplenii_fshr_v_aziatskuyu_shakhmatnuyu_federatsiyu/
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