Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

Наблюдательный совет принял решение о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает пресс-служба организации.

«14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом FIDE.