Российский гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Здесь надо говорить о континентальных властях. Дело в том, что нашу федерацию исключили из Европейского шахматного союза. Мы собирались продолжать нормально жить в европейских турнирах. Речь идет о командном чемпионате Европы среди национальных сборных и индивидуальных европейских чемпионатах. Недавно в Словении прошел чемпионат Европы, в котором россияне почти не участвовали. Там для наших шахматистов сделали такие условия, что практически никто не смог доехать. Зато другим странам сделали льготные условие, в итоге из этого чемпионата Европы получился буквально открытый чемпионат Украины. Если нас там не хотят видеть, мы будем участвовать в других континентальных турнирах. В Азии сейчас шахматы очень поднялись. Это касается не только Китая и Индии, традиционных шахматных стран. Необычайный взлет намечается в Узбекистане, набирает силы Казахстан. У Ирана, Вьетнама и ряда других стран тоже есть серьезные шахматисты. И с приходом России Азия действительно становится могучим коллективом, который ни в чем не уступает Европе. Для наших шахматистов это просто дополнительная возможность принимать участие в международных соревнованиях. Что думают по этому поводу господа из политической организации под названием ФИДЕ — это уже их личное дело. Они в последнее время мало занимаются развитием шахмат, в основном занимаются политикой. А наша задача — обеспечить свои шахматистам и командам полноценную шахматную жизнь», — сказал Шипов «СЭ».

Также гроссмейстер предположил, допустят ли до участия в азиатских турнирах дисквалифицированного Сергея Карякина.

«Это зависит от взаимоотношений Азиатской федерации шахмат и ФИДЕ. Боюсь, вряд ли. Там, скорее всего, есть какая-то единая упряжка. Но для остальных шахматистов это станет выходом в шахматную жизнь. Вообще у Сергея Карякина отдельное дело. Мы знаем, что он подал апелляцию. Пока ответа нет. То, что будет отрицательный ответ из ФИДЕ, совершенно очевидно, но Спортивный арбитражный суд (CAS), надеюсь, сможет преподнести сюрприз», — добавил Шипов.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Сергея Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.