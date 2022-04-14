Карпов: «Переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию является правильным шагом»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«У России есть все права стать членом азиатской федерации, - сказал Карпов. - Экстраординарного в переходе ничего не вижу. Сейчас с Азией у нас тесные связи, и они становятся только плотнее. Я как член совета ФШР проголосовал за вхождение в азиатскую часть», — приводит слова Карпова ТАСС.

Ранее наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.