Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:45

Суперфинал-2024 чемпионата России по шахматам примет Барнаул

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Суперфинал-2024 чемпионата России по шахматам примет Барнаул.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал, где пройдут главные старты внутреннего календаря.

«Суперфинал состоится в середине августа и пройдет в Барнауле, в краеведческом музее города, — отметил «СЭ» Ткачев. — Посетил его в начале декабря, очень интересное место. Всех деталей раскрывать не буду. Главное отборочное соревнование — высшая лига — пройдет с 25 июня по 6 июля в Нижнем Новгороде, где функционирует замечательная региональная федерация, возглавляемая Ильей Завиваемым.

Еще одно новшество календаря: детские первенства страны пройдут в Екатеринбурге. Опять-таки это стало возможным благодаря сильной федерации во главе с Андреем Симановским. Кстати, буквально несколько дней назад Андрей Моисеевич вошел в состав попечительского совета ФШР. Поверьте, это совсем не связанные вещи (смеется).

Главный командный детский турнир «Белая ладья» второй год подряд пройдет в Сириусе с 1 по 11 июня. Помимо этого, традиционно в календаре ФШР запланировано несколько абсолютно новых турниров. Первые в истории региона всероссийские старты пройдут в Амурской области, Уфа примет этап Кубка России среди мужчин (Мемориал Старцева), а в середине июня впервые состоится первенство России среди школьников, где главным призом будет путевка на чемпионат Азии среди школьников.

На 2024-й у нас запланировано 56 этапов детского Кубка России: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Отдельно скажу про возрождение легендарного «Аэрофлот-опена». Турнир этого года будет кардинально отличаться от предыдущих: в программе нового фестиваля запланированы сильный опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и этап детского Кубка России, в котором будут соревноваться юные спортсмены не старше 15 лет. «Аэрофлот-опен» пройдет с 3 по 7 марта в Москве".

Действующими чемпионами России являются Владислав Артемьев и Баира Кованова.

Полностью интервью Александра Ткачева читайте на сайте «СЭ»

Александр Ткачев
0
Читайте также
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ткачев о «договорной» партии Дубова и Непомнящего: «Так нельзя себя вести»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости