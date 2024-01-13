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Сегодня, 19:47

Ян Непомнящий победил в первом туре Tata Steel Chess-2024

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над нидерландцем Максом Уормердамом в первом туре шахматного турнира Tata Steel Chess-2024.

Встреча между россиянином и представитем Нидерландов продолжалась 1 час 43 минуты.

Во втором туре соревнований по классическим шахматам Непомнящий сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Матч состоится 14 января.

Tata Steel Chess-2024 проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Турнир стартовал 12 января и завершится 28-го числа.

Шахматы
Ян Непомнящий
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