Ян Непомнящий победил в первом туре Tata Steel Chess-2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над нидерландцем Максом Уормердамом в первом туре шахматного турнира Tata Steel Chess-2024.
Встреча между россиянином и представитем Нидерландов продолжалась 1 час 43 минуты.
Во втором туре соревнований по классическим шахматам Непомнящий сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Матч состоится 14 января.
Tata Steel Chess-2024 проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Турнир стартовал 12 января и завершится 28-го числа.
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