Карякин — о словах Костенюк: «Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова чемпионки мира Александры Костенюк о причинах смены спортивного гражданства.

«Я считаю, что она сделала свой выбор, поменяла федерацию. Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит. Она заняла позицию, но я с ней категорически не согласен. Я поддерживаю свою страну. Чужая душа — потемки, как говорится. К сожалению, она считает иначе. Мне чисто по-спортивному жалко, ведь при всем несогласии с ее позицией я признаю ее как великую чемпионку, одну из сильнейших шахматисток России. А дальнейшие высказывания уже из области политики, к спорту не имеют отношения», — сказал Карякин «СЭ».

Ранее в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко россиянка призналась, что «уже не могла больше физически быть частью этого». Шахматистка пояснила, что, когда играла за Россию, государство использовало ее имя.

Спортсменка получила возможность выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.