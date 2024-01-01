Смагин считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал мнение, что россиянин Ян Непомнящий будет одним из фаворитов турнира претендентов, который пройдет в апреле в Канаде.

31 декабря завершился отбор на турнир претендентов. На соревнования прошли Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш, а также азербайджанец Ниджат Абасов. Восьмое вакантное место должен занять француз Алиреза Фируджа, который в январском мировом рейтинге занимает наивысшую позицию (шестое место) среди тех, кто не отобрался.

«Давайте дождемся окончательного списка от Международной шахматной федерации, потому что Фируджу еще не объявили участником, хотя, на мой взгляд, он должен им стать. Он действовал в рамках заданных правил, выбрал свою стратегию и реализовал ее, — приводит ТАСС слова Смагина. — В остальном состав очень интересный, и Ян будет одним из фаворитов на турнире. Много сыграет индийцев, они сейчас на подъеме, как всегда опасен будет Каруана, и совсем непрост азербайджанец Абасов, так что турнир будет очень интересным».

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто.

Непомнящий выиграл два предыдущих турнира претендентов, но оба раза уступил в матче за звание чемпиона мира: норвежцу Магнусу Карлсену в 2021 году и китайцу Дин Лижэню в 2023-м.