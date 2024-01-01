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Шипов: «У ФИДЕ нет оснований не пускать Фируджу на турнир претендентов»

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказал мнение, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не имеет оснований отказать Алиреза Фирудже в участии в турнире претендентов.

«Как я уже говорил, отбор по рейтингу нужно упразднить и заменить на что-то другое, благо вариантов полно, — приводит ТАСС слова Шипова. — Международной шахматной федерации почему-то не понравилось, что Фируджа решил набрать рейтинг именно под Новый год, а не в феврале или ноябре. Понятно, что он играл не самые сильные турниры, которые, скорее всего, и создавались, чтобы поднять ему рейтинг, но все это не запрещено никакими правилами. Фируджа действовал абсолютно легально, приспособился к правилам игры и набрал необходимые себе очки, так что я полностью на его стороне».

По итогам 2023 года 20-летний представитель Франции занял шестое место в мировом рейтинге — самое высокое среди тех, кто еще не отобрался на турнир претендентов, что должно позволить ему принять участие в соревнованиях.

«Пока не объявлен последний участник турнира претендентов, говорить о том, что отбор окончен, рано. ФИДЕ уже пробовала поменять правила после одного из турниров, где сыграл Фируджа, так что не исключено, что и здесь они что-нибудь придумают», — добавил Шипов.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто. На данный момент участие в турнире претендентов гарантировали себе россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш, а также азербайджанец Ниджат Абасов.

Источник: ТАСС
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