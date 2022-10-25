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Сегодня, 16:10

Смагин считает, что в руководстве ФИДЕ много адекватных функционеров

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин заявил, что без участия российских гроссмейстеров невозможно представить мировые шахматы. Ранее вице-президент ФИДЕ Йоран Аулин-Янссон подчеркнул, что в организации по-прежнему ведется дискуссия об участии российских гроссмейстеров в международных турнирах.

«Стоит признать, что в руководстве ФИДЕ больше адекватных чиновников, чем во многих других международных спортивных организациях, — отметил «СЭ» Сергей Смагин. — Они понимают, что международные шахматы без россиян — это провал. Как в плане традиций, так с финансовой точки зрения. В последние три-четыре года у шахматных турниров наконец-то появились солидные призовые фонды. ФИДЕ заключила контракты с крупными спонсорами, многие из которых российские. Если отстранить россиян, то капитализация шахмат вновь рухнет, и все от этого пострадают».

На чемпионате мира по шахматам Фишера, который пройдет в Рейкьявике с 25 по 30 октября, сыграют два россиянина: Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

Ян&nbsp;Непомнящий. Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?

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