Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?

Среди восьми участников престижного турнира в Рейкьявике — сразу два россиянина.

В столице Исландии стартует чемпионат мира по шахматам Фишера, который во второй раз проходит под эгидой Международной федерации (ФИДЕ). Среди участников чемпион и вице-чемпион первого розыгрыша Уэсли Со и Магнус Карлсен, четыре победителя онлайн-квалификаций на Chess.com (Владимир Федосеев и Матиас Блюбаум) и Lichess.org (Хикару Накамура и Нодирбек Абдусатторов), а также два гроссмейстера, получивших Wild Card .

Особое приглашение от организаторов досталось сильнейшему исландскому гроссмейстеру Хьорвару Стейнну Гретарссону, от главы ФИДЕ Аркадия Дворковича — победителю двух последних турниров претендентов Яну Непомнящему. Вроде бы логичное решение, учитывая статус 32-летнего россиянина в современных шахматах, но в Норвегии оказались крайне недовольны этим выбором. В местных СМИ вновь поднялась тема полного запрета участия россиян в международных турнирах.

Адекватные чиновники

Ведущее спортивное СМИ Норвегии NRK осудило решение Аркадия Дворковича выдать последнюю Wild Card на ЧМ по шахматам Фишера Непомнящему. Издание не ставит под сомнение последние успехи Яна на крупных турнирах (сейчас идет в топ-3 рейтинга ЭЛО), но их смущает российское гражданство шахматиста.

«У Дворковича была возможность порвать с предубеждениями, которые, по его же словам, беспокоят президента ФИДЕ, — говорит шахматный эксперт NRK Атле Грённ. — Вместо этого он дает еще больше оснований утверждать, что ФИДЕ — одна из немногих международных спортивных федераций, которая находится в кармане у русских. Глава ФИДЕ так и не дал четкого ответа, почему шахматы отличаются в плане санкций от всех других видов спорта».

Господин Грённ либо утрирует, либо специально не хочет признавать, что в некоторых других видах спорта россияне также имеют доступ к международным стартам. Речь про теннис, велоспорт, дзюдо, самбо и автоспорт. В боксе и вовсе россияне и белорусы смогут выступать на ближайших турнирах под своим флагом.

Тем не менее вице-президент ФИДЕ Йоран Аулин-Янссон (был избран на эту должности на последней генассамблеи в Ченнае в августе 2022 года) отчасти принимает критику со стороны эксперта, но напоминает, что Непомнящий был среди 44 членов российского шахматного сообщества, которые обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

«В этом смысле его трудно обвинить в причастности к СВО, — говорит Аулин-Янссон в интервью NRK. — Непомнящий говорит, что он страдает из-за сложившейся ситуации. К тому же он не единственный, кто получил приглашение. Из восьми участников только четверо прошли честный отбор. С другой стороны, я должен признать, что понимаю людей, которые считают этот выбор нежелательным».

Аркадий Дворкович. Фото Global Look Press

Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин подчеркнул, что Непомнящий полностью заслужил принять участие в ЧМ-2022.

«Совершенно очевидно, что скандинавские страны одни из самых рьяных противников участия наших спортсменов в международных стартах, — рассказал «СЭ» эксперт. — Чего только стоит их позиция относительно отстранения наших лыжников. Так что в шахматах при Дворковиче мы еще выглядим достойно. Большинство наших гроссмейстеров имеют возможность выступать на официальных соревнованиях, их приглашают на коммерческие старты. Ограничений практически нет. Что касается Непомнящего, то по своему статусу он должен играть на ЧМ по шахматам Фишера. Всем это очевидно».

Отметим, что Непомнящий и Федосеев сыграют на ЧМ под флагом ФИДЕ. В нейтральном статусе Ян должен провести и матч на первенство мира с китайцем Дин Лижэнем, который намечен на весну 2023 года. При этом вице-президент ФИДЕ подчеркнул, что в организации по-прежнему ведется дискуссия об участии российских гроссмейстеров в международных турнирах. Даже в нейтральном статусе. «Постоянно идет обсуждение этого вопроса, но мы еще ни к чему не пришли», — продолжил Аулин-Янссон.

«Стоит признать, что в руководстве ФИДЕ больше адекватных чиновников, чем во многих других международных спортивных организациях, — продолжил Сергей Смагин. — Они понимают, что международные шахматы без россиян — это провал. Как в плане традиций, так с финансовой точки зрения. В последние три-четыре года у шахматных турниров наконец-то появились солидные призовые фонды. ФИДЕ заключила контракты с крупными спонсорами, многие из которых российские. Если отстранить россиян, то капитализация шахмат вновь рухнет, и все от этого пострадают».

Игра в шахматы. Фото Global Look Press

Победитель получит 150 тысяч

Шахматы Фишера (или Fischer Random) — вариант шахмат, изобретенный одиннадцатым чемпионом мира Бобби Фишером. Правила игры такие же, как и в обычных шахматах, но стартовое положение фигур определяется случайным образом. Это снижает влияние дебютной теории и заставляет игроков обдумывать развитие игры с первых ходов. Даже среди элитных гроссмейстеров у шахмат Фишера много поклонников (Карлсен, Александр Грищук), а результаты часто бывают непредсказуемыми.

Так на первом ЧМ, который прошел в 2019 году в Норвегии, американец Со довольного легко переиграл самого Карлсена: «Я взволнован перед тем, как вновь буду соревноваться в Fischer Random, — признался Уэсли Со. — Особенно учитывая, что я буду защищать свой титул против лучших игроков мира в Исландии. Играть в Рейкьявике, в год пятидесятилетия знаменитого матча между Фишером и Спасским, — особая история».

Восемь гроссмейстеров были поделены на две группы. В группу А попали Непомнящий, Абдусатторов, Со и Гретарссон. В группу B — Карлсен, Накамура, Федосеев и Блюбаум. Групповой этап продлится до 27 октября, 29 октября состоятся полуфиналы между гроссмейстерами, занявшими в своих квартетах первые и вторые места. Финал, матчи за третье, пятое и седьмое место намечены на 30 октября.