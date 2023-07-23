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Сегодня, 13:54

Шипов заявил, что Горячкина способна стать следующей чемпионкой мира по шахматам

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что россиянка Александра Горячкина может выиграть следующий матч за звание чемпионки мира по шахматам.

«Действительно, в женских шахматах Китай находится впереди планеты всей. При этом я считаю, что отобрать у них мировую шахматную корону вполне реально. Я думаю, Александра Горячкина, которая находится в хорошем, зрелом возрасте, вполне способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь, я в это верю», — приводит ТАСС слова Шипова.

В июле прошел матч за женскую мировую шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь одержала победу над своей соотечественницей Лэй Тинцзе (6,5:5,5).

24-летняя Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России (2012, 2015) и чемпионкой России 2015, 2017 и 2020 годов. В 2020-м она уступила Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.

Источник: https://tass.ru/sport/18341425
Шахматы
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