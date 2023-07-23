Шипов заявил, что Горячкина способна стать следующей чемпионкой мира по шахматам

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что россиянка Александра Горячкина может выиграть следующий матч за звание чемпионки мира по шахматам.

«Действительно, в женских шахматах Китай находится впереди планеты всей. При этом я считаю, что отобрать у них мировую шахматную корону вполне реально. Я думаю, Александра Горячкина, которая находится в хорошем, зрелом возрасте, вполне способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь, я в это верю», — приводит ТАСС слова Шипова.

В июле прошел матч за женскую мировую шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь одержала победу над своей соотечественницей Лэй Тинцзе (6,5:5,5).

24-летняя Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России (2012, 2015) и чемпионкой России 2015, 2017 и 2020 годов. В 2020-м она уступила Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.