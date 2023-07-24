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Сегодня, 11:06

В Петербурге задержали шахматного судью, оторвавшего мочку уха коллеге

Виктория Кравченко
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В Петербурге задержан шахматный судья по подозрению в нападении на коллегу. В ходе драки тот оторвал мочку уха пострадавшему.

«В помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту», — информирует РИА «Новости».

По данным источника, на прошлой неделе судью Сергея Видякина привезли в больницу на скорой из шахматного клуба на улице Чайковского «со множественными травмы головы и тела и частичной ампутацией мочки уха». Сам Видякин говорил, что ничего не помнит из событий той ночи.

Полиция подозревает, что к избиению может быть причастен директор шахматного клуба «Петровская ладья», который и вызывал скорую помощь. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230724/shakhmaty-1885892628.html
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