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Сегодня, 13:45

Смагин считает очевидным доминирование китайских шахматисток над остальными

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил уровень китайских шахматисток.

«Очевидно, что китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Если у мужчин конкуренция очень высокая, то у женщин китаянки пока превосходят всех. Сейчас даже наша сборная, которая составляла самую реальную конкуренцию команде Китая, немного недотягивает до них. Есть к чему стремиться, но отдельные наши шахматистки могут дойти до чемпионского матча, а там уже посмотрим», — приводит ТАСС слова Смагина.

В июле прошел матч за женскую мировую шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь одержала победу над своей соотечественницей Лэй Тинцзе (6,5:5,5).

Источник: https://tass.ru/sport/18341375
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