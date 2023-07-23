Смагин считает очевидным доминирование китайских шахматисток над остальными

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин оценил уровень китайских шахматисток.

«Очевидно, что китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Если у мужчин конкуренция очень высокая, то у женщин китаянки пока превосходят всех. Сейчас даже наша сборная, которая составляла самую реальную конкуренцию команде Китая, немного недотягивает до них. Есть к чему стремиться, но отдельные наши шахматистки могут дойти до чемпионского матча, а там уже посмотрим», — приводит ТАСС слова Смагина.

В июле прошел матч за женскую мировую шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь одержала победу над своей соотечественницей Лэй Тинцзе (6,5:5,5).