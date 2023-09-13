Шипов назвал неприятной историю между Крамником и Ниманном

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал ситуацию, сложившуюся между россиянином Владимиром Крамником и американцем Хансом Ниманном.

«Ситуация абсолютно понятная и неприятная. Сложился прецедент: даже если шахматист абсолютно уверен в том, что его соперник жульничает, говорить об этом прямо нельзя. Играть против таких людей не хочется, сделать ничего с этим нельзя, от того и происходят такие ситуации, как у Крамника и Ниманна. Я думаю, что жульничества в шахматах станет больше», — приводит ТАСС слова Шипова.

В начале сентября российский шахматист сыграл две партии с Ниманном на портале Chess.com. После этого он заявил, что больше не хочет играть с американцем и рассказал, что заметил странности в его игре.

В 2022 году норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, но 28 августа 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами.