Шипов назвал клоунадой партию Дубова и Непомнящего на чемпионате мира по блицу

Россияне Ян Непомнящий и Даниил Дубов устроили клоунаду за доской во время чемпионата мира по блицу, считает международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Хоть Даня и Ян одни из моих лучших учеников, за которых я всегда очень болею и переживаю, но я отрицательно отношусь к их партии, они поступили непрофессионально и неуважительно по отношению к шахматам и зрителям. Ребята на глазах всей планеты решили похохмить, поприкалываться, и судьи вполне имели право не оценить их юмор. Это не первый случай в истории, когда шахматисты устраивали клоунаду за доской или пренебрежительно относились к игре, и судьи исполняли в таких случаях свой долг. Это прецедент, который в будущем послужит предостережением, и я надеюсь, что спортсмены впредь будут более корректно вести себя за доской, даже если заранее согласны на ничью», — приводит слова Шипова ТАСС.

В 11-й партии россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.