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Сегодня, 16:24

Шипов назвал главную сенсацию первого круга Кубка мира по шахматам

Мария Гусева
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал поражение бывшего российского шахматиста Антона Демченко, выступающего за Словению, от перуанца Джанмарко Лейвы на Кубке мира по шахматам в Баку.

«Многие крепкие, сильные шахматисты выглядели неуверенно, ошибались, — цитирует ТАСС Шипова. — Кому-то везло, кому-то нет, но вот наш бывший шахматист Демченко, который как некстати перешел в сборную Словении, проиграл перуанскому шахматисту, и пока это главная сенсация турнира. С одной стороны, это удивительно, но, с другой стороны, я сам играл нокаут-турниры и знаю, какое давление оказывается на шахматистов, когда все висит на волоске».

Среди представителей России в первом раунде турнира Давид Паравян победил по итогам двух партий японца Тхань Ту Трана, Михаил Антипов оказался сильнее американца Иосию Стермана. Арсений Нестеров и аргентинец Фернандо Перальта выявят победителя на тай-брейке 1 августа. В соревнованиях среди женщин во второй раунд вышли Алина Бивол, обыгравшая представительницу Австралии Чжан Цзилинь, Ольга Баделька, победившая Тильсию Варелу из Венесуэлы, и Лея Гарифуллина, выигравшая у Вафии Дарвиш аль Маамари (ОАЭ).

Источник: ТАСС
Шахматы
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