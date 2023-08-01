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Сегодня, 19:16

Российский шахматист Нестеров вышел во второй раунд Кубка мира

Виктория Кравченко
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Российский шахматист Арсений Нестеров на тай-брейке обыграл аргентинца Фернандо Перальту в первом раунде Кубка мира по шахматам.

Обе партии раунда между Нестеровым и Перальтой завершились вничью.

Во второй раунд вышли россияне Давид Паравян и Михаил Антипов. В мужском турнире участвуют девять российских шахматистов, со второго раунда борьбу начнут Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Петр Свидлер и Андрей Есипенко.

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