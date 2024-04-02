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Сегодня, 17:07

Шахматисты Даниил Дубов и Максим Матлаков получили благодарность Президента РФ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российским гроссмейстерам Даниилу Дубову и Максиму Матлакову, которые в составе команды России стали победителями турнира ШОС в Китае в декабре 2023 года, была объявлена благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина «за вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения».

«В декабре 2023 году в Китайском Циндао впервые проходил командный шахматный турнир ШОС, — отметил «СЭ» тренер команды России, гроссмейстер Александр Рязанцев. — Сборной России удалось одержать победу в этом соревновании. Особенно в этом турнире выделялась сборная команда Китая, которая на домашней площадке выступила почти сильнейшим составом. В острой борьбе, где все решалось в последнем матче, наша сборная, проявив характер и выдержку, победила. Мы были одной сплоченной командой на протяжении всех матчей. Я очень рад и горжусь что нам удалось снова продемонстрировать высокий мировой уровень нашей шахматной школы. Отдельно хочу отметить, что мы выступали на турнире с флагом России, что, конечно, добавляло мотивации и сил! Спасибо Президенту Российской Федерации за оказанную благодарность нашим спортсменам это большая честь!»

Даниил Дубов является чемпионом мира по рапиду-2018 и чемпионом России-2022, Матлаков выигрывал чемпионат Европы-2017 и становился бронзовым призером чемпионата России-2019.

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